Санкт-Петербург, 29 декабря, 2022, 05:41 — ИА Регнум. Самой важной и сложной задачей уходящего года для властей Петербурга была организация работы по строительству новых объектов метрополитена. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Основная трудность была связана со сменой генподрядчика — вместо обанкротившегося «Метростроя» на строительство подземки вышла новая компания «Метрострой Северной столицы» (МССС), подконтрольная городу.

Дарья Драй ИА REGNUM Тоннели на строящейся станции метро «Горный институт» в Петербурге

«Как бы мы ни занимались транспортной реформой, нужно строить метро. Это было сложно, потому что город является учредителем старого «Метростроя» и всё оборудование, которое находится сегодня в старом «Метрострое», оно находится в залоге у банков, и мы были вынуждены брать в аренду это оборудование», — рассказал губернатор.

По его словам, проходческий щит «Надежда», взятый в аренду, оказался разукомплектован, и сегодня приходится его дооснащать, чтобы запустить проходку новых тоннелей в марте 2023 года. Требует ремонта или замены и другое оборудование для строительства метро.

«Нам нужно закупить новое оборудование. Ну вот те же банки, с которыми мы вели переговоры, говорят: «Мы не дадим оборудование вам, пока не заплатите все долги». Приходилось очень тяжело вести переговоры», — отметил Александр Беглов.

Он подчеркнул, что для перезапуска строительства метро пришлось подключать федеральный центр, Банк России, при этом удалось сохранить квалифицированный коллектив метростроевцев, перешедших из компании-банкрота в МССС.

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Возникли и другие проблемы. Так, например, для постройки трёх новых станций в Приморском районе (речь идет об участке от станции «Беговая» до будущих станций «Туристская», «Планерная» и «Шуваловский проспект») необходимо возвести электродепо. При этом земля, на которой должно появиться депо, находится в частной собственности, и её придется выкупать по рыночной стоимости, которая возросла.

Тем не менее, по словам Беглова, темпы строительства метрополитена в Петербурге будут увеличены, необходимые на это средства выделены в бюджете на 2023 и плановый период 2024–2025 годов.

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Как сообщало ИА REGNUM, четыре новые станции построят в Санкт-Петербурге в 2024 году, однако для пассажиров сначала будут открыты только три из них.