Беглов объяснил проблемы со строительством метро в Петербурге
Санкт-Петербург, 29 декабря, 2022, 05:41 — ИА Регнум. Самой важной и сложной задачей уходящего года для властей Петербурга была организация работы по строительству новых объектов метрополитена. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Основная трудность была связана со сменой генподрядчика — вместо обанкротившегося «Метростроя» на строительство подземки вышла новая компания «Метрострой Северной столицы» (МССС), подконтрольная городу.
«Как бы мы ни занимались транспортной реформой, нужно строить метро. Это было сложно, потому что город является учредителем старого «Метростроя» и всё оборудование, которое находится сегодня в старом «Метрострое», оно находится в залоге у банков, и мы были вынуждены брать в аренду это оборудование», — рассказал губернатор.
По его словам, проходческий щит «Надежда», взятый в аренду, оказался разукомплектован, и сегодня приходится его дооснащать, чтобы запустить проходку новых тоннелей в марте 2023 года. Требует ремонта или замены и другое оборудование для строительства метро.
«Нам нужно закупить новое оборудование. Ну вот те же банки, с которыми мы вели переговоры, говорят: «Мы не дадим оборудование вам, пока не заплатите все долги». Приходилось очень тяжело вести переговоры», — отметил Александр Беглов.
Он подчеркнул, что для перезапуска строительства метро пришлось подключать федеральный центр, Банк России, при этом удалось сохранить квалифицированный коллектив метростроевцев, перешедших из компании-банкрота в МССС.
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Возникли и другие проблемы. Так, например, для постройки трёх новых станций в Приморском районе (речь идет об участке от станции «Беговая» до будущих станций «Туристская», «Планерная» и «Шуваловский проспект») необходимо возвести электродепо. При этом земля, на которой должно появиться депо, находится в частной собственности, и её придется выкупать по рыночной стоимости, которая возросла.
Тем не менее, по словам Беглова, темпы строительства метрополитена в Петербурге будут увеличены, необходимые на это средства выделены в бюджете на 2023 и плановый период 2024–2025 годов.
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Как сообщало ИА REGNUM, четыре новые станции построят в Санкт-Петербурге в 2024 году, однако для пассажиров сначала будут открыты только три из них.