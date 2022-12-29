Анкара, 29 декабря, 2022, 04:47 — ИА Регнум. Введение ответных мер Россией на установление Западом потолка цен на российскую нефть вызвало одобрение со стороны читателей турецкого издания Haber 7, которые оставили комментарии под соответствующей публикацией.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

27 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ, вводящий запрет на поставки нефти и нефтепродуктов странам, которые включают в соглашения подобные ограничения. Такой механизм будет действовать с 1 февраля по 1 июля 2023 года.

Читатель, использующий имя Tosman, написал, что «позорной Европе нельзя делать никаких уступок». Пользователь Kamil подчеркнул, что Путин расценивает продажу российской нефти выше $60 как борьбу за национальные интересы России.

Он также добавил, что прекращение продажи нефти странам Евросоюза соответствует гегемонистской политике Брюсселя, который за долгие годы так и не включил Турцию в состав ЕС. Еще один читатель — Guest отметил, что Европа «постоянно стреляет себе в ногу», а выгоду от этого получают Соединенные Штаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря газета The Wall Street Journal со ссылкой на анализ компании Kpler распространила информацию о том, что экспорт нефти из России морским путем упал в декабре на 22%.

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