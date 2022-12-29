Одесса, Украина, 29 декабря, 2022, 04:45 — ИА Регнум. Демонтаж памятника российской императрице Екатерине II завершился в находящемся под властью киевского режима городе Одессе. Об этом 29 декабря сообщает местное издание «Думская».

(сс) HOBOPOCC Памятник Екатерине Великой в ​​Одессе

Подготовка к сносу памятника началась днём 28 декабря, основные работы производились в ночь на 29 декабря. Наряду с памятником императрице Екатерине II были демонтированы и фигуры её сподвижников, основателей Одессы — Иосифа Дерибаса, Платона Зубова, Франца де Воллана и Григория Потемкина.

Скульптуру императрицы сняли с постамента около 02:40 мск. Демонтированная фигура отправится в Одесский национальный художественный музей на хранение.

Напомним, решение о демонтаже памятника Екатерине II было принято Одесским горсоветом в конце ноября на основании петиции, направленной её авторами Владимиру Зеленскому.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Одессе начался демонтаж памятника российской императрице Екатерине II.