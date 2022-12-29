Тайбэй, 29 декабря, 2022, 04:48 — ИА Регнум. Военная реформа на Тайване, объявленная президентом Цай Инвэнь, была направлена ​​на то, чтобы сосредоточить имеющиеся силы на боевой подготовке и усилить поддержку регулярной армии со стороны организованного резерва, сообщает 28 декабря Центральное агентство новостей Тайваня.

twitter.comiingwen Цай Инвэнь и тайваньские военные

Научный сотрудник финансируемого государством Института исследований национальной обороны и безопасности, ранее возглавлявший мобилизационное управление министерства обороны страны, отставной генерал Хань Ганьмин считает, что реформа, предложенная Цай Инвэнь, чётко определяет основные задачи всех четырёх компонентов тайваньской армии: контрактного, призывного, резервного и гражданской обороны.

Согласно предлагаемой реформе, контрактные силы, составляющие основу вооруженных сил Тайваня, будут нести ответственность за защиту территории страны, воздушного пространства и окружающих вод.

Призывники, проходящие обязательную годичную службу, и резервисты тем временем будут нести ответственность за охрану военных объектов и ключевой инфраструктуры, одновременно выступая в качестве резервных сил для армии, согласно мобилизационному плану.

Подразделения гражданской обороны будут в основном нести вспомогательную роль в военное время и помогать в ликвидации последствий стихийных бедствий в мирное время.

Объясняя суть предлагаемой реформы, Хань Ганьмин сказал, что в настоящее время оборона страны в основном является обязанностью резервистов.

Проблема с этим, по словам отставного генерала, заключается в том, что войскам, состоящим из резервистов, требуется более длительный период времени, чтобы стать боеспособными, потому что они будут призваны служить в подразделения только в случае войны.

Теперь же, когда срок обязательной военной службы продлён до одного года, призывники, прошедшие более длительную и интенсивную подготовку, могут быстрее и эффективнее вместе с резервистами адаптироваться к функциям защиты страны.

По его словам, это также позволит контрактникам, составляющим основу тайваньских вооруженных сил, полностью сосредоточиться на защите территории страны.

Хань Ганьмин также сказал, что нынешний четырёхмесячный призывной период слишком короток, чтобы подготовить достаточное количество капралов, младших лейтенантов и лейтенантов для удовлетворения военных потребностей Тайваня.

Эти офицеры являются критически важными элементами боевых частей и отвечают за подготовку резервистов и призывников, но другие эксперты предупреждают, что их может не хватить для выполнения важных миссий и выполнения новых требований по дополнительной подготовке.

Хань Ганьмин подсчитал, что в течение трех-пяти лет после запуска новой системы в 2024 году в вооруженных силах будет больше квалифицированных капралов, младших лейтенантов и лейтенантов, которые смогут взять на себя ключевые роли резервистов, отвечающих за оборону страны.

Президент Цай Инвэнь упомянула о структурной реформе на том же мероприятии для прессы, на котором она объявила, что обязательная военная служба на Тайване будет начиная с 2024 года продлена с четырёх месяцев до одного года, чтобы противостоять угрозе со стороны все более агрессивного Китая.

С увеличением срока службы Цай Инвэнь также пообещала увеличить ежемесячную зарплату призывников с текущей в 6510 тайваньских долларов ($212 долларов США) до 20 320 тайваньских долларов ($662).

Тайваньские вооруженные силы в настоящее время состоят в основном из контрактников с призывниками, выполняющими вспомогательную роль, а общая численность военнослужащих составляет около 215 000 человек.

По состоянию на 2021 год всего насчитывалось 160 000 военнослужащих-контрактников.

Ожидается, что продление срока обязательной военной службы должно начиная с 2027 года дать вооруженным силам Тайваня дополнительно от 60 000 до 70 000 человек.