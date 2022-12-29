Вашингтон, 29 декабря, 2022, 04:12 — ИА Регнум. Шпионов европейских стран, входящих в НАТО, использует Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США с целью совершения попыток саботажа в России. Об этом 28 декабря пишет американский журналист Джек Мерфи на своем официальном сайте.

США

Журналист уточняет, что получил информацию от трёх экс-сотрудников разведки и двух экс-чиновников военного ведомства США. Согласно полученным сведениям, настоящая причина множества крупных пожаров, взрывов и других ЧП в России — это кампания, которая планировалась несколько лет.

Мерфи указал, что американские разведчики занимаются координацией и контролем проведения операций, но сами напрямую в них участия не принимают. Но у европейских исполнителей есть право голоса в момент, когда определяются место и время саботажа. Сделано это потому, что европейские разведывательные ячейки берут на себя все риски.

В свою очередь, представитель ЦРУ Тэмми Торп отрицает причастность США к взрывам и пожарам на территории России. Однако в ответ на это Мерфи заявил, что ради обеспечения национальной безопасности сотрудники спецслужб имеют обеспеченное законом право отрицать проведение любых спецопераций.

Мерфи также поясняет, что чем дольше продлится украинский конфликт, тем большей смелостью и дерзостью будет отличаться диверсионная кампания стран Запада.