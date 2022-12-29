Волгоград, 29 декабря, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Арбитраж Волгоградской области удовлетворил банкротный иск от Сбербанка и ввёл в отношении производителя металлоконструкций — ООО «Урюпинский машиностроительный завод» первый этап в процедуре банкротства — наблюдение. Судебное заседание, в рамках которого будет решаться дальнейшая судьба завода, назначено на 16 мая 2023 года. Решение может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

В реестр кредиторов внесены претензии банка на сумму 9 075 203,14 рубля, как обеспеченные залогом имущества, в том числе двух нежилых помещений и долей в праве на земельные участки.

Временным управляющим предприятия назначен Алексей Попович из некоммерческого партнёрства саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Синергия».

Напомним, спор слушался с октября 2022 года.