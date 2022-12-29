Ставрополь, 29 декабря, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Ставропольском крае банкротный иск получила птицефабрика, на которой трудятся порядка 120 человек. Претензии к ООО «Птицефабрика Преображенская» судом пока к производству не приняты, и дата рассмотрения обоснованности претензий не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

В суд с исковым заявлением обратилось ООО «Эрлок» из Подмосковья, выставившее претензии на сумму 2 175 618 рублей.

По данным базы «Контур. Фокус», за 2021 год птицефабрика получила чистый убыток в размере 118,3 млн рублей, убыток был также и в 2020, 2019 годах.

Среднесписочная численность сотрудников — 119 человек.