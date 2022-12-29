Токио, 29 декабря, 2022, 04:46 — ИА Регнум. Японии, Китаю и Южной Корее третий год подряд не удаётся провести ежегодный саммит, несмотря на соглашение о том, что их лидеры собираются для переговоров каждый год, сообщает 28 декабря со ссылкой на источники в японском правительстве агентство Киодо Цусин.

futureatlas.com Флаги Японии, Китая и Южной Кореи

Среди факторов, лежащих в основе продолжительного сбоя в работе трехстороннего диалога, — испорченные отношения между Токио и Сеулом из-за давней трудовой проблемы военного времени и военная активизация Пекина в Восточно-Китайском море.

Последняя встреча лидеров трех восточноазиатских стран состоялась в декабре 2019 года в городе Чэнду на юго-западе Китая.

На своем первом трёхстороннем саммите в 2008 году три страны договорились ежегодно проводить переговоры лидеров и по очереди выступать в качестве принимающей стороны, обязавшись активизировать сотрудничество в различных областях, таких как международные финансы, экономика и реагирование на стихийные бедствия.

Следующая встреча должна была состояться под председательством Южной Кореи, но она не состоялась ни в 2020, ни в 2021 году из-за пандемии коронавируса и непростых отношений между Японией и Южной Кореей, которая находилась под управлением левого президента Мун Чжэ Ина.

Когда в мае 2022 года Юн Сок Ёль заменил на посту президента Мун Чжэ Ина, он пообещал улучшить отношения с Японией, двусторонние отношения действительно начали демонстрировать признаки потепления.

Тем не менее после постановлений южнокорейского суда, конфисковавшего активы у двух японских компаний, которые отказались выплатить компенсацию за предполагаемое использование ими принудительного труда корейцев во время колониального правления Японии в Корее в 1910–1945 годах, отношения между Сеулом и Токио были осложнены.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и Юн Сок Ёль встретились в середине ноября в Камбодже, пообещав работать над скорейшим решением трудовой проблемы военного времени.

Это был первая официальная личная встреча лидеров двух стран почти за три года.

Но представитель министерства иностранных дел Японии заявил, что двум лидерам пока сложно обмениваться взаимными визитами, поскольку «трудовой вопрос» вряд ли будет решён.

Источники сообщают, что Токио и Сеул обсуждают планы создания южнокорейскими фирмами фонда, который будет использоваться для выплаты компенсаций корейским истцам от имени японских корпоративных ответчиков.

У Японии также есть проблемы с Китаем, такие как их разногласия из-за островов Сенкаку — группы контролируемых Токио островков в Восточно-Китайском море, на которые претендует Пекин.

Суда китайской береговой охраны неоднократно заходили в территориальные воды Японии вокруг необитаемых островов, пытаясь сорвать контроль Токио над ними.

Кроме того, усилилась напряженность между США, союзником Японии в сфере безопасности, и Китаем из-за Тайваньского пролива, особенно после поездки в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе этого года.

В ответ Пекин провел крупномасштабные военные учения вблизи Тайваня, включая запуск баллистических ракет, часть которых попала в исключительную экономическую зону Японии к востоку от Тайваня.

Председатель КНР Си Цзиньпин не исключил применения силы для взятия Тайваня под свой контроль.

Кисида и Си Цзиньпин встретились в ноябре в Бангкоке, что стало первой личной встречей лидеров двух азиатских держав с 2019 года, и договорились о поездке в Китай министра иностранных дел Японии Ёсимасы Хаяси.

Однако «потребуется время, пока можно будет провести следующие переговоры на высшем уровне», — сказал источник в правительстве Японии.