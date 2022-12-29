Пхеньян, 29 декабря, 2022, 03:40 — ИА Регнум. Северокорейский лидер Ким Чен Ын изложил пути усиления роли организаций правящей Трудовой партии Кореи (ТПК), сообщает 29 декабря Центральное телеграфное агентство Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

На расширенном пленуме Центрального комитета ТПК Ким Чен Ын в докладе подытожил, что в 2022 году в деятельности и укреплении партии достигнуты большие перемены и прогресс, подчеркнув, что следует неустанно наращивать боеспособность парторганизаций и вести партработу более «живым» образом.

Ким Чен Ын призвал повышать роль провинциальных партийных комитетов и ответственных секретарей провинциальных парткомов,

Он отметил, что ключевые отделы ЦК ТПК должны проявлять высокую ответственность и активность в деле претворения в жизнь политики партии.

После выступления Ким Чен Ына премьер-министр КНДР Ким Док Хун затронул вопросы, требующие срочного государственного решения, включая экономическое строительство и экономическую деятельность.

Напомним, что 26 декабря в Пхеньяне под руководством Ким Чен Ына начался VI расширенный пленум ЦК ТПК VIII созыва.