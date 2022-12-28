Вашингтон, 29 декабря, 2022, 02:41 — ИА Регнум. Недоверие испытывает президент США Джозеф Байден к части агентов секретной службы из числа его охраны. Об этом 28 декабря пишет издание The Hill в статье о готовящейся к публикации в США книге о жизни Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Книгу «Сражение его жизни: в стенах байденовского Белого дома» написал Крис Уиппл, ожидается, что она поступит в продажу 17 января. Автор утверждает, что в секретной службе огромное количество сотрудников — это бывшие белые полицейские с юга страны, они отличаются глубоко консервативными взглядами. Сам американский лидер, как пишет Уиппл, считает, что многие агенты секретной службы являются сторонниками экс-президента Дональда Трампа.

В окружении своей охраны, полагает Уиппл, Байден чувствует себя словно среди незнакомцев, которым не доверяет, и при этом американский лидер не уверен в том, что эти незнакомцы хотят его присутствия в Белом доме.

В книге описывается инцидент, произошедший с собакой Байдена — немецкой овчаркой Мэйджором. Собака в марте 2021 года покусала одного из охранников Белого дома. Однако президент США отнёсся с большим недоверием к докладу секретной службы о произошедшем. Как отмечается в книге, Байден рассказал одному из своих друзей, что агенты секретной службы никогда не бывают в том месте, где произошло нападение собаки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден отправился в отпуск, который он проведёт в кругу семьи на Виргинских островах в Карибском море.