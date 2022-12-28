Сеул, 29 декабря, 2022, 02:42 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поручил «жёстко ответить» на любые провокации Пхеньяна, не опасаясь того, что у КНДР есть ядерное оружие, сообщает 28 декабря агентство Рёнхап.

Korean Culture and Information Service Юн Сок Ёль

Об этом журналистам заявила старший секретарь президента по связям с прессой Ким Ын Хе.

По её словам, Юн Сок Ёль велел южнокорейским официальным лицам в ответ на любую провокацию КНДР отомстить и наказать Северную Корею, тем самым действенно предотвращая провокации как таковые.

Глава Южной Кореи также подчеркнул, что Сеул не должен бояться или колебаться только потому, что у Северной Кореи есть ядерное оружие.

Напомним, что 26 декабря пять северокорейских беспилотных летательных аппаратов беспрепятственно пролетели над территорией Южной Кореи.