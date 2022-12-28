Вашингтон, 29 декабря, 2022, 01:58 — ИА Регнум. Член палаты представителей Конгресса США демократ Джейми Раскин заболел раком, сообщает 28 декабря телеканал Fox News.

U.S House of Representatives Джейми Раскин

Об этом объявил сам Раскин в своём официальном пресс-релизе.

«После нескольких дней анализов у ​​меня диагностировали диффузную крупноклеточную лимфому — серьёзную, но излечимую форму рака. Я собираюсь пройти амбулаторный курс химиоиммунотерапии амбулаторно в больнице и онкологическом центре. Прогноз для большинства людей в моей ситуации отличный после четырёх месяцев лечения», — сказал Раскин.

Конгрессмен заявил, что рассчитывает продолжить работу во время лечения, но его врачи велели ему быть осторожным и попытаться уменьшить вредное воздействие COVID-19, гриппа или любых других вирусов.

Напомним, что конгрессмен Раскин являлся одним из самых активных сторонников вынесения импичмента Дональду Трампу, а также известен своими крайне резкими антироссийскими высказываниями.