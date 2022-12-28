Киев, 29 декабря, 2022, 01:54 — ИА Регнум. Цель киевского режима в противостоянии с Россией состоит в том, чтобы восстановить целостность Украины, заявил Владимир Зеленский в обращении к Верховной раде. Об этом 28 декабря сообщило издание «Страна. ua».

Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012 Владимир Зеленский

Кроме того, по его словам, Киев нацелен на освобождение боевиков, находящихся в плену.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря Владимир Зеленский рассказал, что его постоянно призывают к переговорам с Россией. Вместе с тем он отметил, что не видит смысла в диалоге.

28 декабря Зеленский заявил, что 2023 год станет решающим для Киева в конфликте с РФ.