Зеленский назвал цель Киева в конфликте с Россией
Зеленский: целью Киева в конфликте с Россией является восстановление целостности Украины
Киев, 29 декабря, 2022, 01:54 — ИА Регнум. Цель киевского режима в противостоянии с Россией состоит в том, чтобы восстановить целостность Украины, заявил Владимир Зеленский в обращении к Верховной раде. Об этом 28 декабря сообщило издание «Страна. ua».
Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012
Владимир Зеленский
Кроме того, по его словам, Киев нацелен на освобождение боевиков, находящихся в плену.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря Владимир Зеленский рассказал, что его постоянно призывают к переговорам с Россией. Вместе с тем он отметил, что не видит смысла в диалоге.
28 декабря Зеленский заявил, что 2023 год станет решающим для Киева в конфликте с РФ.