Вашингтон, 29 декабря, 2022, 01:54 — ИА Регнум. Американец Дэвид Депейп, обвиняемый по делу о нападении на дом и супруга спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, не признал своей вины. Об этом 28 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда, где рассматривается дело.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Уточняется, что Депейп отказался признать вину по всем шести пунктам выдвинутого против него обвинения. Мужчина обвинялся в том числе в покушении на убийство правительственного служащего и в нападении на близкого родственника федерального чиновника.

Напомним, нападение на дом и супруга Нэнси Пелоси произошло в Сан-Франциско в конце октября. Нападавший, по версии полиции, избил молотком 82-летнего Пола Пелоси, который в результате избиения получил трещину в черепе и травмы обеих рук.

По горячим следам был задержан подозреваемый Депейп, уроженец Канады. Сама Нэнси Пелоси в момент нападения на её дом находилась в Вашингтоне.