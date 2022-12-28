Москва, 29 декабря, 2022, 01:39 — ИА Регнум. Министерство просвещения РФ утвердило федеральную образовательную программу дошкольного образования, на официальном портале правовой информации размещен соответствующий приказ.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

Документ направлен на осуществление таких образовательных функций, как формирование основ гражданской и культурной идентичности, приобщение детей к традиционным духовно-нравственным ценностям. Кроме того, программой предусмотрено воспитание дошкольников в рамках понимания и уважения истории и культуры семьи, а также большой и малой Родины.

Помимо этого, в приказе говорится о необходимости создавать качественные условия дошкольного образования от рождения до поступления в общеобразовательную организацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта в Москве при городском методическом центре начал работу центр современной методики дошкольного и начального образования.

23 ноября глава Минпросвещения России Сергей Кравцов пописал приказ о включении в новую программу школьного образования военной подготовки в рамках основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), а также блока про российскую специальную военную операцию на уроках истории.