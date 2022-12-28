В России утвердили программу дошкольного образования
Минпросвещения России утвердило программу дошкольного образования
Москва, 29 декабря, 2022, 01:39 — ИА Регнум. Министерство просвещения РФ утвердило федеральную образовательную программу дошкольного образования, на официальном портале правовой информации размещен соответствующий приказ.
Документ направлен на осуществление таких образовательных функций, как формирование основ гражданской и культурной идентичности, приобщение детей к традиционным духовно-нравственным ценностям. Кроме того, программой предусмотрено воспитание дошкольников в рамках понимания и уважения истории и культуры семьи, а также большой и малой Родины.
Помимо этого, в приказе говорится о необходимости создавать качественные условия дошкольного образования от рождения до поступления в общеобразовательную организацию.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта в Москве при городском методическом центре начал работу центр современной методики дошкольного и начального образования.
23 ноября глава Минпросвещения России Сергей Кравцов пописал приказ о включении в новую программу школьного образования военной подготовки в рамках основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), а также блока про российскую специальную военную операцию на уроках истории.