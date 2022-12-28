Вашингтон, 29 декабря, 2022, 01:58 — ИА Регнум. Военным и военно-воздушным базам на территории США, где размещены беженцы из Афганистана, был нанесён значительный материальный ущерб, сообщает 28 декабря телеканал Fox News.

U.S. Army Афганцы

В новом отчёте министерства обороны США говорится, что военным базам США, на которых размещались эвакуированные из Афганистана, был нанесен ущерб в размере $260 млн, а ВВС США заявили, что нанесённый ущерб не подлежит восстановлению.

Генеральный инспектор министерства обороны сообщил, что восьми военным базам, расположенным в Техасе, Висконсине, Нью-Джерси, Виргинии, Нью-Мексико и Индиане требуются деньги на восстановление повреждённого и уничтоженного афганскими беженцами имущества.

В отчёте упоминаются палатки, столы, стулья, детские кровати, испорченные афганцами. Кроме того, часть зданий являются непригодными для дальнейшего использования до тех пор, пока в них не будут отремонтированы стены и водопровод.

Отмечается, что некоторые базы запрашивали у министерства обороны больше денег, чем другие. Так, Форт-Блисс в Техасе, в котором проживало 11 472 афганца, потребовал более $500 000 на ремонт, в то время как Форт-Маккой в ​​Висконсине, где проживало почти такое же количество беженцев, потребовал уже $145,6 млн долларов.

Напомним, что после вывода к 31 августа 2021 года американских войск из Афганистана в США было эвакуировано 120 000 афганцев.