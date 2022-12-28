Нижний Новгород, 29 декабря, 2022, 01:25 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении мужчины, применившего насилие к школьнику, конфликтовавшему с его сыном, было возбуждено в Нижегородской области. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Нападение

Инцидент произошёл в одной из школ Кстовского района, о нём стало широко известно после сюжета, показанного местным телеканалом. На территории школы родители одного из учеников напали на подростка. Отец школьника нанёс чужому ребёнку несколько ударов, а мать в это же время угрожала ему по телефону, используя ненормативную лексику. Уточняется, что между детьми незадолго до этого произошёл конфликт.

По инциденту с применением насилия к несовершеннолетнему было возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя по статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних даст также региональная прокуратура.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Алтае задержали жителя Барнаула, подозреваемого в избиении инвалида и собственного пятилетнего сына.