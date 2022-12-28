Вашингтон, 29 декабря, 2022, 01:19 — ИА Регнум. Экспорт нефти из России по морю снизился в декабре на 22% по сравнению с усредненными показателями за предыдущие 11 месяцев, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на анализ компании Kpler.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

В отчете организации отмечается, что морской нефтяной экспорт из РФ упал до примерно 2,5 млн баррелей в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря вступил в силу отказ ЕС принимать российскую нефть, которая доставляется танкерами по морю. Кроме того, Евросоюз, Австралия и «Группа семи» (G7) ввели потолок цен в $60 на нефть из России, которую перевозят морским путем.

27 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Документ вводит запрет на поставки с 1 февраля по 1 июля 2023 года нефти и нефтепродуктов странам, которые включают в соглашения такие ценовые ограничения.