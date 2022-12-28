Киев, 29 декабря, 2022, 01:03 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена по меньшей мере в четырех украинских регионах, свидетельствует информация с онлайн-карты министерства цифровой трансформации киевского режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Сигналы предупреждения поступили жителям Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областей. Кроме того, воздушная тревога объявлена в ряде районов Запорожской области, которые контролируются Киевом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевское издание «Суспильне» распространило информацию о не менее чем двух взрывах, прогремевших в Днепропетровске, а также о работе ПВО в городе и в Днепропетровской области.