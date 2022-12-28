Киев, 29 декабря, 2022, 01:57 — ИА Регнум. Выступая 28 декабря с ежегодным посланием в Верховной раде, глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал, что Украина станет лидером во многих отраслях экономики, сообщает пресс-служба украинского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Зеленский выразил убеждение в том, что наступит время, когда бренды украинского оружия «будут интересовать мир». Он отметил, что Украина уже сейчас способна производить свои ракеты, свои морские дроны, бронетехнику, авиатехнику и другие виды вооружения.

Кроме того, Украина должна стать лидером в развитии современной «зеленой» энергетики, что позволит создать децентрализованную энергосистему, которую нельзя будет разрушить ракетными ударами.

Также, по мнению Зеленского, Украина должна стать лидером в цифровой трансформации государства и общества. Завершить тотальную цифровизацию всех государственных услуг и начать распространять положительный опыт в мире, что поможет Киеву обеспечить новые альянсы, новые политические и экономические связи, в частности, со странами Африки и другими странами «Глобального Юга».

Кроме того, по словам Зеленского, Украина будет лидером глобальных усилий по гарантированию «продовольственной безопасности мира». Этому будет способствовать реализация экспортной зерновой инициативы и программы «Зерно из Украины», которые уже вернули миру жизненно необходимую продовольственную стабильность и позволили сохранить миллионы рабочих мест для украинцев.