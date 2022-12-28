Берлин, 29 декабря, 2022, 00:35 — ИА Регнум. Российская экономика показала хорошую устойчивость в условиях санкционных ограничений, вопреки прогнозам европейских и американских экспертов. Об этом сказано в материале, опубликованном 28 декабря на сайте радиостанции Deutschlandfunk.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Отмечается, что российская экономика вполне успешно справляется с трудностями, возникшими в связи с введением западных санкций. При этом указывается, что даже если в России возникают сложности с импортом товаров, то они длятся недолго.

«Все прогнозы сходятся в том, что и в 2023 году санкции не поставят на колени российскую экономику», — уточняет Deutschlandfunk, ссылаясь на аналитику Deutsche Bank и МВФ.

Поясняется, что в 2023 году в России может наблюдаться экономический спад, однако прогнозы ведущих экономистов далеко не такие мрачные, как ожидалось. По прогнозам МВФ, падение ВВП в 2023 году будет не более 2,3%, а специалисты Всемирного банка и Deutsche Bank полагают, что положение будет сложным, но совсем не критическим.

Предполагается, что ключевая причина устойчивости экономики России — в экспорте нефти и природного газа. Из-за того, что Запад снизил закупки российской нефти, её цена на мировом рынке возросла настолько, что России удалось пополнить бюджет и с меньшим объёмом экспорта.