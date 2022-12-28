Ла-Пас, 29 декабря, 2022, 00:29 — ИА Регнум. Один из лидеров оппозиции Боливии, губернатор департамента Санта-Крус Луис Фернандо Камачо был задержан боливийской полицией, 28 декабря сообщило на своем сайте министерство внутренних дел страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Боливия

Причина задержания не раскрывается. Политик будет доставлен в боливийскую столицу Ла-Пас. Сторонники Камачо связывают его арест с недавними акциями протеста, в поддержке которых он участвовал.

Организаторы акций стремятся ускорить проведение переписи в стране. Они ожидают, что по ее итогам Санта-Крус получит больше финансирования, а также мест в конгрессе Боливии.