Киев, 29 декабря, 2022, 01:56 — ИА Регнум. Особо важное значение поставок западного оружия киевскому режиму подчеркнул Владимир Зеленский, выступая 28 декабря в Верховной раде Украины, свиделзапись размещена в телеграм-канале политика.

Президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский отметил, что ещё год назад казалось невозможным, что у ВСУ будут ЗРК Patriot. Но их поставка теперь является, по словам Зеленского, знаком особого доверия к Украине. И за это Киев должен выразить благодарность «стратегическим партнёрам» на Западе.

Зеленский считает, что между Украиной и США достигнуто состояние «настоящего союзничества».

Оно подчеркнул, что для укрепления безопасности Украина должна постоянно искать «новых друзей и альянсы» за рубежом.