Саратов, 29 декабря, 2022, 00:09 — ИА Регнум. Следственный комитет начал доследственную проверку после дорожной аварии на трассе в окрестностях города Энгельса Саратовской области, где погибли четверо человек, сообщили в пресс-службе управления СК РФ по региону.

Sledcom.ru Следственный комитет

28 декабря на подъезде к Энгельсу автомобиль ВАЗ-2106 столкнулся с грузовиком Ford. В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля, а также две пассажирки легковушки и ребенок. Кроме того, еще один человек получил серьезные ранения. Он был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник управления безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин в интервью ТАСС заявил, что причиной аварии возле Энгельса стало лопнувшее колесо у ВАЗ-2106.