Казань, 29 декабря, 2022, 00:05 — ИА Регнум. Житель Татарстана был задержан по подозрению в причастности к деятельности запрещённой в России террористической организации. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Татарстану.

Иван Шилов ИА REGNUM Антитеррор

Операция по задержанию подозреваемого в содействии террористам проводилась сотрудниками УФСБ Татарстана и МВД по Татарстану. Задержанный 21-летний мужчина подозревается в причастности к деятельности экстремистской организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме того, согласно предварительным данным, мужчина планировал выезд в Сирию с целью участия в боевых действиях на стороне террористов.

Следственный отдел УФСБ России по региону возбудил уголовное дело по статье о приготовлении к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической.

Уточняется, что подозреваемый полностью признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России была пресечена деятельность преступного сообщества, которое занималось вербовкой и отправкой в Сирию и на Украину российских граждан для участия в боевых действиях на стороне террористов.