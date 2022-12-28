Таллин, 28 декабря, 2022, 23:53 — ИА Регнум. Эстонские власти договорились с Хельсинки от том, что с января 2023 года Финляндия начнет принимать украинских беженцев, находящихся на территории Эстонии, 28 декабря сообщает финское издание Yle.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

Речь идет о переезде от 50 до 100 человек в неделю. Для перемещения людей будут использовать паромы и автобусы. Расходы на их транспортировку Эстония и Финляндия будут покрывать совместно.

В течение 2023 года финская сторона планирует принять около 40 тысяч украинских беженцев. Вместе с тем в Хельсинки и Таллине не могут оценить, сколько людей захотят переехать из Эстонии в Финляндию.

По информации эстонского министерства внутренних дел, в страну с конца февраля 2022 года въехали более 118 тысяч украинских беженцев. Из них остались в Эстонии более 64 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря эстонский премьер-министр Кая Каллас призвала украинских беженцев, которые находятся в Эстонии, посещать курсы по изучению эстонского языка.