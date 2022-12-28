Солнечногорск, Московская область, 28 декабря, 2022, 23:50 — ИА Регнум. Крупный пожар произошёл в здании двухэтажного складского помещения в городском округе Солнечногорск в Московской области. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Информация о пожаре в нежилом здании поступила в региональное ведомство в 19:37 мск. Возгорание произошло в двухэтажном помещении под номером 14 в деревне Чёрная Грязь городского округа Солнечногорск. Уточняется, что в здании находится мебельный склад.

До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались пять человек, пострадавших в результате пожара нет. Локализация пожара была объявлена в 21:08 мск, площадь горения на пике составила 450 кв. метров. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возгорании мазута на территории завода «Амуркабель» в Хабаровске.