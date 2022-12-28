Днепропетровск, Украина, 28 декабря, 2022, 23:35 — ИА Регнум. По меньшей мере два взрыва прогремели в Днепропетровске вечером 28 декабря, сообщает киевское издание «Суспильне».

Иван Шилов ИА REGNUM Днепропетровск

Ряд украинских СМИ передали информацию о работе ПВО в городе, а также в Днепропетровской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Через некоторое время ее отменили.

Кроме того, 28 декабря заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что по Харькову был нанесен ракетный удар. Помимо этого, серия взрывов была слыша и в Кривом Роге.

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