Киев, 29 декабря, 2022, 00:06 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с ежегодным посланием к Верховной раде о внутреннем и внешнем положении Украины, сообщает 28 декабря политик в своём телеграм-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский с парламентской трибуны подчеркнул, что в этом году благодаря Украине мир поверил, что ценности дают силу и что именно Украине принадлежит заслуга в объединении Европейского союза. И поэтому Европа преодолевает кризисы и защищает себя.

По словам Зеленского, сейчас мир заинтересован в том, что ещё Украина может дать ему и Европе. То, что Украина «цементирует Евросоюз и весь свободный мир борьбой за свободу и мир», является главным достижением Киева во внешней политике за уходящий год, считает Зеленский.

Также глава киевского режима сконцентрировал внимание на том, что большинство граждан в странах Европейского союза поддержало идею присоединения Украины к ЕС, а поэтому пришло время для начала переговоров относительно членства Украины Евросоюзе.