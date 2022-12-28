Москва, 28 декабря, 2022, 23:16 — ИА Регнум. Власти США по дипломатическим каналам «достаточно пространно» сообщили российской стороне, что не собираются отправлять на Украину своих специалистов, занимающихся зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) Patriot, которые Вашингтон намерен передать Киеву. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров 28 декабря в эфире Первого канала.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Лавров

Он пояснил, что такой ответ поступил в рамках соответствующего запроса посольства РФ в Соединенных Штатах.

«Нам достаточно пространно объясняли, что этого не планируется именно потому, что американцы не хотят и не будут воевать напрямую против России», — сказал Лавров.

По словам министра, США утверждают, что ЗРК Patriot будут вводиться в действие на украинской территории постепенно, пока ВСУ не освоят работу с этими комплексами. Лавров добавил, что в Вашингтоне уверяют, что указанный процесс займет несколько месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Киев уже готовится к получению американских Patriot. Он отметил, что уже сформирован список киевских боевиков, которые будут обучаться управлению указанным видом ЗРК в одной из стран НАТО.

28 декабря американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в своей статье написал, что ВСУ получат от США только одну батарею Patriot. Он назвал бессмысленной ту помощь, которую выпрашивал в Вашингтоне Владимир Зеленский.