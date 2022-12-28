Украинская сельхозпродукция будет поставляться в Канаду и Турцию
Турция и Канада открыли свои рынки для украинской птицы и рыбы
Киев, 28 декабря, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Украина получила возможность экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию в Канаду и Турцию, сообщает 28 декабря пресс-служба украинского правительства.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Флаг Канады
В частности, Канада открыла свой рынок для украинских производителей мяса птицы и продуктов из него.
Соответствующая работа началась еще в 2019 году, когда канадские представители провели инспектирование системы государственного контроля над производством на украинских предприятиях.
Еще одним иностранным рынком, открывшимся в декабре для украинских компаний при содействии МИД и Госпродпотребслужбы Украины, стал рынок Турции. Украина будет поставлять в Турцию рыбопродукты.