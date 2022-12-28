Бразилиа, 28 декабря, 2022, 22:47 — ИА Регнум. Верховный суд Бразилии запретил зарегистрированным владельцам оружия носить оружие на территории столичного федерального округа накануне инаугурации избранного президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, 28 декабря сообщает агентство Reuters со ссылкой на решение судебной инстанции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Бразилия

Действие постановления продлится до 2 января. До этой даты временно аннулируются лицензии, позволяющие охотникам, стрелкам и коллекционерам носить огнестрельное оружие и боеприпасы.

Такой шаг объясняется угрозой политического насилия. Инаугурация Лулы да Силвы назначена на 1 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в бразильскую полицию поступил сигнал о бесхозном рюкзаке, в котором могло находиться взрывное устройство. Находка была сделана в гостиничном комплексе в столице страны, возле которого должен остановиться Луис Инасиу Лула да Силва перед своей инаугурацией.