Киев, 28 декабря, 2022, 23:03 — ИА Регнум. Экс-командующий американскими войсками в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что через несколько месяцев войска киевского режима захватят Крым. Об этом Ходжес заявил 28 декабря в интервью грузинскому телеканалу «Формула».

U.S. Army Europe Бен Ходжес

Американский отставной генерал считает, что ВФУ займут Крым к концу лета следующего года. По мнению Ходжеса, они добьются этого, в первую очередь изолировав полуостров от остальной России. В Крым ведут только два пути: Керченский мост, который уже поврежден, и автодорога, соединяющая Мариуполь и Ростов-на-Дону. Ходжес поясняет, что Украина сможет осуществить нападение на эти объекты, так как в следующем месяце ВСУ получат от Запада соответствующую технику.

Ходжес также призвал власти Грузии «активизироваться» на официальном антироссийском фронте, так как того факта, что на стороне Украины воюют «сотни грузинских солдат», всё же недостаточно.

Напомним, что Бен Ходжес регулярно выступает с крайне резкими антироссийскими высказываниями.