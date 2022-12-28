Бразилиа, 28 декабря, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Действующий глава Бразилии Жаир Болсонару направился с официальным визитом в США, чтобы не присутствовать на инаугурации избранного президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, 29 декабря сообщает издание O Globo.

Agência Brasil Fotografias Жаир Болсонару

Самолет бразильского лидера вылетел в направлении американского города Орландо (штат Флорида). Кроме того, журналисты указали, что в официальном бюллетене властей Бразилии было опубликовано разрешение на поездку в Майами (Флорида) сотрудника службы безопасности для охраны членов семьи Болсонару.

В издании уточнили, что речь идет о сопровождении первой леди государства Мишель Болсонару.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что возглавит российскую делегацию на инаугурации Луиса Инасиу Лулы да Силвы, которая пройдет 1 января в бразильской столице.