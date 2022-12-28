Париж, 28 декабря, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Поддержку армии киевского режима намерены оказывать и в 2023 году власти Франции. Об этом 28 декабря сообщил глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню в своём Twitter.

GautierGadriot Министр обороны Франции Себастьян Лекорню

Глава французского военного ведомства по итогам своего первого визита в Киев рассказал об изучении им потребностей украинской армии совместно с главой минобороны киевского режима Алексеем Резниковым. Лекорню подтвердил, что Франция продолжит поддержку армии Украины в 2023 году.

Лекорню уточнил, что обсудил с Резниковым вопросы тактики и стратегии положения войск киевской армии, и указал, что Франция располагает фондом в 200 млн евро для закупок оборудования напрямую у французских производителей. Кроме того, глава минобороны Франции отметил, что ведомство займётся ремонтом военного оборудования, уже поставленного киевскому режиму.

По данным Agence France-Presse, Лекорню в ходе своего визита в Киев обсудил военную поддержку Украины с Владимиром Зеленским, включая поставки Киеву дополнительных зенитных комплексов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон обещал поставить Киеву новую партию оружия в начале 2023 года.