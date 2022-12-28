Херсон, 28 декабря, 2022, 21:52 — ИА Регнум. В Херсонской области планируется построить новый населенный пункт. Город будет рассчитан на 30 тыс жителей. Об этом сообщил 28 декабря в ходе пресс-конференции врио губернатора области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройки

«Город планируется на 30 тыс. жителей со всей современнейшей инфраструктурой. <…> Этот город будет построен в жемчужине Херсонской области, а значит, и РФ — на песчаной косе, которая соединяет материковую часть с полуостровом Крым», — заявил Сальдо.

По словам врио губернатора, в городе будут созданы все условия для жизни людей с созданием рабочих мест, детских садов, школ, развитой инфраструктурой. Расположатся в городе также и учреждения органов власти, различные территорияльные органы.

Как отметил Сальдо, уже имеются инвесторы, готовые вложить средства в объекты нового населенного пункта, запланированного к строительству на Арабатской стрелке.