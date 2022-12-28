Анкара, 28 декабря, 2022, 21:40 — ИА Регнум. Турция постепенно приближается к тому, чтобы войти в число десяти ведущих в экономике стран мира. Об этом 28 декабря заявил президент республики Тайип Эрдоган на вручении наград Совета по научно-техническим исследованиям в Анкаре.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Он отметил, что для развития любого государства важно формировать кадры и не допускать их утечки за границу.

«Только за последний год правительство Турции выделило на научные исследования и проекты 174 вузов страны более 1,5 млрд турецких лир (около $80 млн). Благодаря учёным, вернувшимся на родину, в Турции формируется сильная научная экосистема», — сказал Эрдоган.

Президент отметил, что развитие науки влечет за собой успехи в других областях. В качестве примера он привел создание БПЛА в Турции.

Стоит отметить, что в ноябре Эрдоган спрогнозировал «рекордный» рост экономики Турции по итогам 2022 года. При этом уровень годовой инфляции в стране по итогам ноября составил 84,36%. По данным на 2019 год, Турция была на 19 месте в мире по ВВП.