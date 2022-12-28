Белград, 28 декабря, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Президент Сербии Александар Вучич призвал сербов покинуть баррикады в Косове и Метохии. Глава страны сообщил о гарантиях, которые получат протестующие, заявил 28 декабря в ходе пресс-конференции глава Канцелярии по Косову и Метохии при сербском правительстве Петар Петкович.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«[Вучич] предоставил содержание документов и заявлений, указал на все то, что мы получим, и попросил наших сербов покинуть баррикады», — сообщил Петкович.

Ранее Петкович в ходе пресс-конференции рассказал, о каких гарантиях идет речь. Они связаны с освобождением сербов от арестов или каких-либо судебных преследований за участие в протестах и предоставлены в совместном заявлении США и Евросоюза.

Ранее сообщалось, что на днях послы ряда стран блока НАТО, в том числе Великобритании, Германии, Италии, Франции и США, потребовали от президента Сербии Александра Вучича убрать баррикады на севере Косово в течение суток. В противном случае премьер Косово Альбин Курти будет вправе применить силовые действия в отношении проживающих в регионе жителей Сербии, сообщил телеканал Pink.