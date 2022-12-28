Чебоксары, 28 декабря, 2022, 21:19 — ИА Регнум. 97-летний чебоксарец, ветеран Великой Отечественной войны Михаил Григорьевич Сорокин будет отмечать Новый год в отремонтированной квартире. Сегодня, 28 декабря, глава администрации Чебоксар Денис Спирин проверил результаты ремонта в квартире фронтовика, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии столицы Чувашии.

Пресс-служба администрации города Чебоксары

Михаил Григорьевич — участник Великой Отечественной войны, строитель Казанского оборонительного рубежа, заслуженный врач Чувашской АССР и образцовый семьянин, который воспитал двоих сыновей, имеет шесть внуков и семь правнуков.

«Поддержка, оказание помощи старшему поколению является приоритетом для нас. Важно сохранить преемственность поколений, передавать истории и традиции своей семьи детям и внукам, — отметил на встрече глава администрации Денис Спирин. — Оказывать помощь ветеранам Великой Отечественной войны – наш священный долг, и это в силах каждого».

В мэрии отмечают, что обеспечение комфортных условий проживания для ветеранов всегда было и остается одним из приоритетных направлений деятельности администрации города Чебоксары. Содействие в ремонте квартир и оказание иных мер социальной поддержки, обеспечивающих нормальные условия жизнедеятельности, оказываются в первую очередь одиноко проживающим участникам и вдовам погибших участников Великой Отечественной войны. Так, за последние три года за счёт бюджетных средств в Чебоксарах отремонтировано девять помещений, в которых проживают ветераны, на общую сумму 1,6 млн рублей.

Для ремонта квартиры ветерана Михаила Сорокина были направлены бюджетные средства в размере 403,4 тысячи рублей. На выделенные средства сделан полный косметический ремонт: обновлены стены, поклеены обои, заменены окна, двери. В квартире установлена новая сантехника, заменена газовая плита.

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