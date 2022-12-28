Бишкек, 28 декабря, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Мир вступил в период изменений, в ходе которых растёт значимость Востока и снижается влияние Запада. Об этом 28 декабря заявил на заседании правительства Киргизии президент республики Садыр Жапаров.

Dan Lundberg Памятник Манасу в Бишкеке

«Происходит цивилизационный поворот с Запада на Восток. Иными словами, центр экономического притяжения смещается на Азиатский континент», — сказал Жапаров.

Он добавил, что Киргизии в 2022 году довелось преодолеть ряд вызовов и испытаний, но страна справилась с этим и добилась успехов. Жапаров также отметил важность стартовавшего в июле строительства Камбаратинской ГЭС-1, которая позволит выйти на рынок Китая, и проекта железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан, при реализации которого у республики появится выход к морю.