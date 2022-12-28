Москва, 28 декабря, 2022, 21:14 — ИА Регнум. В среду состоялось итоговое заседание совета директоров АО «Кавказ. РФ» под председательством вице-премьера Александра Новака, на котором было принято решение о продаже курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии частным инвесторам.

Александр Погожев ИА REGNUM Горнолыжный курорт «Архыз». Северный склон

Продажа курорта будет происходить поэтапно. В январе–феврале 2023 года проведут конкурсные процедуры, по результатам которых пройдёт продажа 100% акций управляющей компании «Архыз». В марте–апреле 2023 года будет заключён договор с победителем конкурса, после чего 25% акций, оплаченные новым владельцем перейдут в его собственность. Оставшиеся 75% акций инвестор оплатит при выполнении инвестиционных обязательств в период 2030–2037 годов.

Инвестор должен построить 30 км трасс, а также сеть канатных дорог. Это позволит создать единую зону катания трёх туристских деревень — Романтика, Лунной Поляны и Дукка.

«Нам нужно двигаться вперёд, чтобы привлекать частных инвесторов и развивать другие территории. В 2021 году количество посещений на «Архызе» возросло на 50% — до 693 тысяч человек. По состоянию на 27 декабря курорт посетили 722 тысячи человек, что на 8% больше показателя за аналогичный период предыдущего года. С учётом потенциала долины и планов по развитию прогнозируется, что в 2030 году турпоток возрастёт в три раза и достигнет двухмиллионного рубежа», — отметил Александр Новак.