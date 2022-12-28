Москва, 28 декабря, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Работа АО «Кавказ. РФ» будет перестроена в соответствии с первостепенными задачами, стоящими перед институтом развития Северного Кавказа. Об этом в ходе итогового заседания совета директоров «Кавказ. РФ» заявил генеральный директор компании Андрей Юмшанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный Кавказ

Он представил новую стратегию общества, работа над которой велась весь 2022 год, сообщили 28 декабря в пресс-службе компании. Проведённый анализ показал, что имеющиеся ресурсы и потенциал СКФО выше того вклада в экономику страны, который регион сегодня показывает, отметил новый директор компании.

По словам Юмшанова общество, как национальный институт развития должно содействовать раскрытию инвестиционного потенциала СКФО, обеспечивая таким образом рост уровня жизни населения. Также генеральный директор компании рассказал о ближайших перспективах для округа, в том числе касающихся улучшения социально-экономических показателей:

«В результате реализации стратегии к 2030 году количество рабочих мест в макрорегионе должно увеличиться в 12 раз, на один государственный рубль будет вложено 4,5 рубля частных денег, рост турпотока увеличится в 3,2 раза и достигнет 4 миллионов человек в год».