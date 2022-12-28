Грозный, 28 декабря, 2022, 20:54 — ИА Регнум. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — Главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов 28 декабря прибыл с рабочей поездкой в Чеченскую Республику. О встрече высокого гостя сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рамзан Кадыров.

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов и Рамзан Кадыров

В рамках визита Золотов принял участие в торжественной церемонии открытия имущественного комплекса ФКГУ «Управление вневедомственной охраны войск Национальной гвардии России по Чеченской Республике». Вместе с Кадыровым они также ввели в эксплуатацию двухэтажное здание с тремя блоками. В нём предусмотрены рабочие кабинеты, учебный класс и актовый зал на 96 посадочных мест, просторные казармы.

Также в комплексе имеется здание КПП, пункт технического осмотра и ремонта техники на четыре бокса и навесы для стоянки служебного автотранспорта.

В ходе поездки в Чечню генерал армии Виктор Золотов также осмотрел территорию имущественного комплекса ОМОН «АХМАТ-Крепость» (на транспорте).

Ранее сообщалось о награждении главы Чечни Рамзана Кадырова ведомственной наградой Росгвардии «За боевое содружество».