Тбилиси, 28 декабря, 2022, 21:04 — ИА Регнум. На встрече послов США и 15 стран Евросоюза в Тбилиси с министром юстиции Грузии Рати Брегадзе обсуждали положение осужденного экс-президента республики Михаила Саакашвили. Об этом сообщил журналистам посол Германии в Грузии Петер Фишер.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Мы встретились с министром юстиции Грузии по делу Михаила Саакашвили. Мы говорили о текущем судопроизводстве и проблемах со здоровьем», — сказал Фишер.

Остальные подробности, по словам немецкого посла, он не может разглашать. По сообщениям грузинских СМИ, послы на встрече с Брегадзе якобы заявили, что, в случае смерти Саакашвили в заключении, Грузии не присвоят статус кандидата в ЕС.

Напомним, ранее генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Грузии не нужен статус кандидата в ЕС, если для этого потребуется освободить Саакашвили.