Москва, 28 декабря, 2022, 20:39 — ИА Регнум. Уровень безработицы в России в ноябре снизился до 3,7%, в октябре он составил 3,9%. Ранее зарегистрированный в августе исторический минимум по безработице в России составлял 3,8%. Такие данные привела в своем докладе федеральная служба государственной статистики РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Трудовая книжка

При этом, по данным ведомства, в 2022 году безработица в России пять раз обновляла исторические минимумы: в феврале — 4,1%, в апреле — 4%, в мае — в 3,9%, в августе — 3,8%, в ноябре - 3,7%.

«В ноябре 2022 года 2,7 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные. Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в ноябре 2022 года составил 3,7% (без исключения сезонного фактора)», — отмечается в докладе Росстата.

Основываясь на данных Роструда ведомство отметило, что к концу ноября 2022 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,7 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,6 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,4 миллиона человек получали пособие по безработице.