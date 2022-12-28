Вашингтон, 28 декабря, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Новый налог на сверхприбыль энергетических компаний, который ввел Евросоюз, не устроил американскую корпорацию Exxon Mobil. Компания подала в суд, пытаясь оспорить его законность, сообщила 28 декабря британская газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

По данным источника издания, иск к ЕС был подан немецким и нидерландским подразделениями Exxon Mobil в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге. Корпорация намерена оспорить новый закон по введению Брюсселем налога на сверхприбыль компаний, поставляющих добываемое топливо на уровне сообщества.

Напомним, из доходов компаний нефтяной, угольной и газовой промышленности будет взиматься налог из сверхприбыли по итогам 2022 года по решению Еврокомиссии.