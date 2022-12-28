Будапешт, 28 декабря, 2022, 20:41 — ИА Регнум. Объём инвестиций, поступивших в экономику Венгрию в течение 2022 года, достиг €6,5 млрд, что стало рекордом для республики. Об этом 28 декабря сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в видеообращении к согражданам.

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«В этом году мы снова побили инвестиционный рекорд. Никогда ранее в страну не поступало столько инвестиций в течение одного года», — сказал глава ведомства.

По его словам, Венгрия стала местом, где встречаются Восток и Запад. В республику из западных стран поступило 42% инвестиций, а из восточных — 48%. Остальные 10% — это внутренние поступления.

Сийярто сообщил, что чаще всего инвесторы вкладывались в Венгрии в производство аккумуляторов к электромобилям. Страна стала третьей в мире по их выпуску. В следующем году в Венгрии начнут строить крупнейший в Европе завод аккумуляторов для электромобилей.