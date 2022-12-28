Москва, 28 декабря, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости полностью освободить территории вошедших в состав России четырех новых субъектов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Поясняя, в каких именно границах они должны быть особождены, глава ведомства заявил, что речь идет об их границах в составе РФ согласно Конституции РФ. Об этом Лавров заявил 28 декабря в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Я говорю, конечно, об их границах в составе Российской Федерации в соответствии с российской конституцией», — подчеркнул глава МИД РФ.

Напомним, четыре новые субъекта РФ — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области — 30 сентября подписали договоры о воссоединении с Россией. Это решение в новых регионах было принято на основании итогов референдумов, проведенных 23–27 сентября.