Москва, 28 декабря, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Производство продуктов питания в России в ноябре 2022 года выросло на 1% в сравнении с тем же месяцем 2021 года, а данный показатель по итогам 11 месяцев вырос на 0,5%. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба Росстата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Супермаркет

«Выпуск продуктов питания в ноябре 2022 года вырос на 1,0% по сравнению с ноябрём 2021 года, но снизился на 1,7% по сравнению с октябрём 2022 года», — отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, с января по ноябрь в стране произвели 8 млн тонн пшеничной и пшенично-ржаной муки, что на 5,9% больше показателей прошлого года. При этом хлебобулочных изделий за тот же период произвели на 2,7% меньше, чем годом ранее — 4, 7 млн тонн.

Риса за отчётный период произвели 480,9 тыс. тонн или на 5,3% меньше, чем в прошлом году. Гречки, наоборот, произвели больше на 15,8% — 444,3 тыс. тонн.

Кроме того, выросло производство подсолнечного масла (11,2%), молока (2,6%), сыров (3,4%), мяса крупного рогатого скота (7%), мяса птицы (0,4%), мясных и мясосодержащих полуфабрикатов (1%) и свежего рыбного филе (22,1%). При этом снизилось производство творога (7,6%), сметаны (0,4%), колбасы (1%), мороженой рыбы (7,2%) и рыбных консервов (4,6%).

Производство водки в ноябре сократилось на 10,3%, а пива — на 10,4%. Игристых вин за прошлый месяц выпустили больше на 19,5%, чем год назад, вин — больше на 28%.