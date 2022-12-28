Москва, 28 декабря, 2022, 20:03 — ИА Регнум. Жесткие меры в отношении специалистов IT-сферы могут не только не помочь решению вопроса утечки кадров, но и напротив, принесут вред. Такое мнение высказал 28 декабря глава Минцифры Максут Шадаев в ходе вебинара в telegram-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Максут Шадаев

«Мы считаем, что здесь ограничений никаких не нужно. Более того, в этой ситуации они будут вредными», — считает глава министерства.

Он также заявил о том, что будет полезнее пригласить своих IT-специалистов, которые ранее уехали за границу, назад в Россию. Также нужно разрешить работать спокойно тем, кто работает в удаленном режиме из-за рубежа на российские компании.

«Мы хотим сказать, что, ребята, те, кто уехал, возвращайтесь и спокойно работайте или продолжайте работать, будучи там, на российские компании», — заявил Шадаев.

Ранее с призывом не вводить жесткие ограничения на возможность удаленной работы для сотрудников IT-сферы глава Минцифры Максут Шадаев выступил 20 декабря в Госдуме.